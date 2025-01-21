Сколько украинцев уже получили "зимнюю тысячу" от государства - новые данные
Киев • УНН
Более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение тысячи гривен по программе «Зимняя еПоддержка». 11,5 млн уже получили выплаты, из них 3,3 млн - в 2025 году.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже более 12 млн украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка». Об этом он сказал во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
«Более 12 млн украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка». 11,5 млн человек уже получили свои выплаты, из них более 3,3 млн - в 2025 году», - рассказал Шмыгаль.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что две трети средств «Зимней еПоддержки» украинцы потратили на коммунальные услуги. Также активно тратили средства на пополнение мобильной связи и донаты.