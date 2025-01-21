Скільки українців вже отримали "зимову тисячу" від держави - нові дані

Премʼєр міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка". Про це він сказав під час засідання уряду, передає УНН.

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"Понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка". 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн - у 2025 році", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що дві третини коштів "Зимової єПідтримки" українці витратили на комунальні послуги. Також активно витрачали кошти на поповнення мобільного зв’язку та донати.