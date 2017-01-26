Тайник с оружием обнаружили в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожской области хранилище с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Тайник был обустроен в полуразрушенном заброшенном доме в одном из поселков Новониколаевского района, что граничит с зоной проведения АТО. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника два гранатомета РПГ-26 и десять гранат РГД, Ф-1 и РГН с запалами к ним.
Открыли уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.