Схованку зі зброєю виявили на Запоріжжі

Схованка була облаштована у напівзруйнованому закинутому будинку в одному із селищ Новомиколаївського району, який межує із зоною проведення АТО. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-26 та десять гранат РГД, Ф-1 та РГН із запалами до них.

Відкрито кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.