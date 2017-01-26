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Схованку зі зброєю виявили на Запоріжжі

Схованку зі зброєю виявили на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили на Запоріжжі сховище зі зброєю та боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Схованка була облаштована у напівзруйнованому закинутому будинку в одному із селищ Новомиколаївського району, який межує із зоною проведення АТО. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-26 та десять гранат РГД, Ф-1 та РГН із запалами до них.

Відкрито кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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