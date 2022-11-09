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Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы

Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы

Киев • УНН

 • 523053 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Страны Восточной Европы готовятся снова открыть центры приема и пополняют запасы пищи в ожидании возможного нового всплеска потока украинских беженцев, поскольку приближается зима, а россия атакует энергосистему и теплоцентрали Украины. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Цитата 

"Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев показывают, что 4,5 млн украинских беженцев зарегистрированы в рамках различных программ защиты по всей Европе, многие из них находятся в странах ЕС, граничащих с Украиной - Словакии, Польше, Венгрии и Румынии", - говорится в сообщении. 

Детали 

После начального всплеска после вторжения россии 24 февраля, количество беженцев, направляющихся на запад из Украины, уменьшилось. Этой осенью не было большого роста численности, но благотворительные организации говорят, что теперь есть признаки увеличения перемещения через границы. 

"Рост числа чувствуется и ожидается. Сейчас он составляет 15%. Нам звонят люди, которые уже находятся в Кошице и ищут жилье для родных и знакомых, которые находятся еще в Украине", - сказал Роман Дохович, координатор помощи восточно-словацкого города.

В последние недели Кошице предоставляет жилье примерно 60 людям каждый день, но готовится увеличить их количество до 1000 в течение 48 часов, если это необходимо.

В Венгрии спикер неправительственной организации «Помощь венгерской реформированной церкви» Жофия Добис-Луцкие, работающей на границе, заявила, что количество ежедневных прибывших на железнодорожную станцию ​​Захонь вблизи границы подскочило в десять раз до примерно 300-500 после бомбежки россией украинских городов.

Согласно плану Словакии, на случай непредвиденных обстоятельств, до 700 тысяч человек могут попасть на ее территорию в течение трех месяцев.

"Большое количество внутренне перемещенных лиц временно размещены в условиях непригодных для зимы. Дальнейшая эскалация конфликта также является риском", - говорится в плане.

В восточном польском городе Перемышль, наиболее загруженном пункте пропуска для беженцев со времен российского вторжения, в настоящее время находятся несколько десятков человек в местном центре.

"Мы должны подготовиться к зиме, мы давно предполагали, что она может быть тяжелой, и мы должны быть готовы к новой волне беженцев. Мы постоянно запасаемся средствами гигиены и продуктами питания", - отметил Витольд Волчик из городского совета Перемышля.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после поездки в Киев, что около пятой части беженцев, которые зарегистрировались для проживания в Европе, уехали в Украину, но некоторые из них могут вернуться из-за суровых зимних условий.

Несмотря на то, что Чехия не граничит с Украиной, но является популярным местом для беженцев, где находится 457 тысяч человек.

Дополнение

Международная организация ЮНИСЕФ не исключает возможность того, что более 800 тысяч украинцев из-за полномасштабной войны россии покинут Украину этой зимой.

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