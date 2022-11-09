Східна Європа готується до нової хвилі українських біженців із наближенням зими

Цитата

"Дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців показують, що 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровано в рамках різних програм захисту по всій Європі, багато з них перебувають у країнах ЄС, що межують з Україною - Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії", - ідеться у аповідомленні.

Деталі

Після початкового сплеску після вторгнення росії 24 лютого, кількість біженців, які прямують на захід з України, зменшилася. Цієї осені не було великого зростання чисельності, але благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення переміщення через кордони.

"Зростання числа відчувається та очікується. Наразі воно становить 15%. Нам дзвонять люди, які вже перебувають у Кошице та шукають житло для рідних та знайомих, які ще в Україні", - сказав Роман Дохович, координатор допомоги східно-словацького міста.

В останні тижні Кошице надає житло приблизно 60 людям щодня, але готується збільшити їхню кількість до 1000 протягом 48 годин, якщо це необхідно.

В Угорщині речниця неурядової організації «Допомога угорській реформованій церкві» Жофія Добіс-Луцькі, яка працює на кордоні, заявила, що кількість щоденних прибулих на залізничну станцію Захонь поблизу кордону підскочила в десять разів до приблизно 300-500 після бомбардування росією українських міст.

Згідно з планом Словаччини, на випадок непередбачених обставин до 700 тисяч осіб можуть потрапити на її територію протягом трьох місяців.

"Велика кількість внутрішньо переміщених осіб наразі тимчасово розміщені в умовах, непридатних для зими. Подальша ескалація конфлікту також є ризиком", - йдеться у плані.

У східному польському місті Перемишль, найбільш завантаженому пункті пропуску для біженців з початку російського вторгнення, наразі перебувають кілька десятків людей у місцевому центрі.

"Ми повинні підготуватися до зими, ми давно передбачали, що вона може бути важкою, і ми повинні бути готові до нової хвилі біженців. Ми постійно запасаємось засобами гігієни та продуктами харчування", - зазначив Вітольд Волчик з міської ради Перемишля.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для перебування в Європі, повернулися до України - і деякі з них можуть повернутися назад через суворі зимові умови.

Незважаючи на те, що Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців, де мешкає 457 тисяч осіб.

Доповнення

Міжнародна організація ЮНІСЕФ не відкидає можливість того, що понад 800 тисяч українців через повномасштабну війну рф покинуть Україну цієї зими.