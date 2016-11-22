Скелет вымершей птицы додо продадут на аукционе в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Британии проходит аукцион, на котором впервые за сто лет продается скелет вымершей птицы додо, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Организаторы аукциона рассчитывают, что скелет птицы приобретут за сумму от 300 до 500 тыс. фунтов стерлингов (370-620 тыс. долларов).
Владелец собирал скелет по косточкам с 1970-х годов. В результате ему удалось собрать около 95% скелета.
Последний раз подобные торги по продаже остатков редкой птицы проходили в 1914 году.
Добавим, что европейцы впервые увидели додо или маврикийского дронта в 1598 году на островах Маврикии. А через 70 лет спустя они исчезли, были истреблены колонистами с Запада.
Многие натуралисты считали додо мифическим существом, пока в 1840-х годах не было проведено исследование остатков, привезенных в Европу еще в начале XVII века.
Птицу додо прославил британский писатель Льюис Кэрролл, сделав ее одним из персонажей "Алисы в стране чудес".
Как сообщал УНН, остатки нового вида динозавров обнаружили в Китае.