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Скелет вимерлої птахи додо продадуть на аукціоні в Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Британії відбувається аукціон, на якому вперше за століття продається скелет вимерлої птахи додо, передає УНН з посиланням на ВВС.

Скелет вимерлої птахи додо продадуть на аукціоні в Британії

Організатори аукціону розраховують, що скелет птаха придбають за суму від 300 до 500 тис. фунтів стерлінгів (370-620 тис. доларів).

Власник решток збирав кістяк по кісточках з 1970-х років. В результаті йому вдалося зібрати близько 95% скелета.

Востаннє подібні торги з продажу решток рідкісної пташки відбувалися в 1914 році.

Додамо, що європейці вперше побачили додо або маврикійського дронта в 1598 році на островах Маврикії. А через 70 років потому вони зникли, винищені колоністами із Заходу.

Чимало натуралістів вважало додо міфічною істотою, поки в 1840-х роках було здійснено дослідження решток, привезених в Європу ще на початку XVII століття.

Пташку додо прославив британський письменник Льюіс Керрол, зробивши її одним із персонажів “Аліси в країні чудес”.

Як повідомляв УНН, рештки нового виду динозаврів виявили у Китаї.

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