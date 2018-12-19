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Бешеная крыса покусала женщину в центре Киева

Киев • УНН

 • 17389 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Крыса покусала женщину, которая нашла ее в сквере в центре Киева пыталась его спасти. Лабораторные исследования показали, что животное было больно бешенством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Бешеная крыса покусала женщину в центре Киева

"В отдел по борьбе с бешенством животных 16.12.2018 года жительницей города был доставлен труп крысы. Животное было найдено 14.12.2018 еще живам на территории Золотоворотского сквера, который находится возле станции метро "Золотые Ворота". При попытке оказать животному помощь та нанесла гражданке покус, однако жительница города забрала животное к себе домой", – сообщили в пресс-службе со ссылкой на информацию Объединения ветеринарной медицины в Киеве.

Состояние крысы было подавленным, но животное не отказывалось от пищи и воды. На следующий день крыса погибла.

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Специалисты провели необходимые лабораторные исследования и направили в Испытательный центр Государственного научного-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы отобранный патологический материал. По результатам лабораторной диагностики, в материале обнаружили свечение, характерное для бешенства.

Напомним, во львовской больнице умерла женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки.

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