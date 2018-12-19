Скажений щур покусав жінку у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щур покусав жінку, яка знайшла його у сквері у центрі Києва намагалася його врятувати. Лабораторні дослідження показали, що тварина була хвора на сказ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.
"У відділ по боротьбі зі сказом тварин 16.12.2018 року жителькою міста був доставлений труп щура. Тварину було знайдено 14.12.2018 ще живою на території Золотоворітського скверу, що знаходиться біля станції метро "Золоті Ворота". При спробі надати тварині допомогу та нанесла громадянці покус, однак жителька міста забрала тварину до себе додому", – повідомили у прес-службі з посиланням на інформацію Об’єднання ветеринарної медицини у Києві.
Стан щура був пригніченим, але тварина не відмовлялась від їжі та води. Наступного дня щур загинув.
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Спеціалісти провели необхідні лабораторні дослідження і направили до Випробувального центру Державного наукового-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи відібраний патологічний матеріал. За результатами лабораторної діагностики, у матеріалі виявили свічення, характерне для сказу.
Нагадаємо, у львівській лікарні померла жінка, яка захворіла на сказ після укусу власної собаки.