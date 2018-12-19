Скажений щур покусав жінку у центрі Києва

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щур покусав жінку, яка знайшла його у сквері у центрі Києва намагалася його врятувати. Лабораторні дослідження показали, що тварина була хвора на сказ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.