Отменить люстрационный закон судьям мешает только реакция общества - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Конституционный суд Украины в 18 раз превысил сроки рассмотрения дела о конституционности закона "О очистке власти", согласно которому происходила люстрация украинских чиновников. Об этом в эфире "5 канала" заявила директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко, передает УНН.
По ее словам, судьи Конституционного суда ранее уже хотели отменить люстрационный закон. Однако, из-за реакции в обществе они не смогли сделать этого. В четверг, 27 октября, судьи снова будут рассматривать этот закон и, как предполагает Т. Козаченко, есть вероятность, что все же его отменят.
"Если отменят закон, позволят тому же Бойко, Вилкулу, Кивалову, Портнову снова занимать государственные должности в исполнительной власти. Они скрываются в парламенте, пользуются неприкосновенностью. Но именно они подписали представление в Конституционный суд и пытаются отменить закон", - отметила чиновник.