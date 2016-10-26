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15 марта, 19:03 • 116533 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170822 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140650 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132911 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114257 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106335 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102079 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137001 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отменить люстрационный закон судьям мешает только реакция общества - Минюст

Отменить люстрационный закон судьям мешает только реакция общества - Минюст

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Конституционный суд Украины в 18 раз превысил сроки рассмотрения дела о конституционности закона "О очистке власти", согласно которому происходила люстрация украинских чиновников. Об этом в эфире "5 канала" заявила директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко, передает УНН.

По ее словам, судьи Конституционного суда ранее уже хотели отменить люстрационный закон. Однако, из-за реакции в обществе они не смогли сделать этого. В четверг, 27 октября, судьи снова будут рассматривать этот закон и, как предполагает Т. Козаченко, есть вероятность, что все же его отменят.

"Если отменят закон, позволят тому же Бойко, Вилкулу, Кивалову, Портнову снова занимать государственные должности в исполнительной власти. Они скрываются в парламенте, пользуются неприкосновенностью. Но именно они подписали представление в Конституционный суд и пытаются отменить закон", - отметила чиновник.

Украинские Национальные Новости

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