Скасувати люстраційний закон суддям заважає лише реакція суспільства - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Конституційний суд України у 18 разів перевищив терміни розгляду справи щодо конституційності закону "Про очищення влади", відповідно до якого відбувалася люстрація українських чиновників. Про це в ефірі "5 каналу" заявила директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко, передає УНН.
За її словами, судді Конституційного суду раніше вже хотіли скасувати люстраційний закон. Проте, через реакцію в суспільстві вони не змогли зробити цього. У четвер, 27 жовтня, судді знову розглядатимуть цей закон і, як припускає Т. Козаченко, є ймовірність, що таки його скасують.
"Якщо скасують закон, дадуть можливість тому самому Бойку, Вілкулу, Ківалову, Портнову знову займати державні посади у виконавчій владі. Вони переховуються в парламенті, користуються недоторканністю. Але саме вони підписали подання до Конституційного суду і намагаються скасувати закон", – наголосила урядовець.