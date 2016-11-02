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Отмена спецзон выращивания сырья для детского питания будет иметь негативные последствия - эксперт

Отмена спецзон выращивания сырья для детского питания будет иметь негативные последствия - эксперт

Киев • УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Отмена "сырьевых зон", которое предлагается Правительством в новом проекте закона "О детском питании", скорее всего, негативно скажется на конечном продукте. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель председателя правления всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.

"В принципе это (отмена сырьевых зон - ред.), скорее всего, негативно скажется на конечном продукте. Если отменят эти моменты регулирования, то еще уменьшит прослеживаемость. Но проблема в том, что сегодня вообще отсутствует контроль за пищевой продукцией, в том числе и за детским питанием, несмотря на то, что оно входит в перечень обязательной сертификации.

Уже сегодня независимые эксперты фиксируют факты, когда в детском питании находят антибиотики. То есть действительно проблема сейчас функционирования всей системы. И то, что планируется (отмена сырьевых зон - ред.) не поможет потребителям", - сказал он.

По словам эксперта, проблема в том, что пока нет государственного контроля за качеством пищевой продукции.

"У нас общественные организации за собственные средства выходят и проводят такие проверки, но этим должна заниматься Госпродпотребслужба. Они проводят профилактические мероприятия в сфере диких животных, и все. А где контроль за пищевыми продуктами?

В настоящее время, в условиях полного безконтроля за рынком, он (закон, предусматривающий отмену сырьевых зон - ред.) не повлияет, ни положительно, ни отрицательно на рынок детского питания, так как контроля нет и сказать, как изменится ситуация объективно нельзя", - добавил О.Цильвик.

Напомним, как сообщал УНН, Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания. Для этого в ВРУ внесен проект Закона Украины "О детском питании".

Документом предусмотрена отмена сырьевых зон, то есть спецрегионов или отдельных хозяйств, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания.

Также напомним, по словам эксперта Ю.Золотаренко, Украина не готова к отмене "сырьевых зон", где выращивают продукцию для детского питания.

При этом, по словам врача-педиатра А.Пенькова, в нашей стране сегодня отсутствует система контроля качества детского питания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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