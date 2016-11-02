Скасування спецзон вирощування сировини для дитячого харчування матиме негативні наслідки — експерт

“В принципі це (відміна сировинних зон — ред.), скоріше за все, негативно позначиться на кінцевому продукті. Якщо відмінять ці моменти регулювання, то ще зменшить простежуваність. Але проблема в тому, що на сьогодні взагалі відсутній контроль за харчовою продукцією, зокрема і за дитячим харчуванням, не зважаючи на те, що воно є у переліку обов’язкової сертифікації.

Вже сьогодні незалежні експерти фіксують факти, коли у дитячому харчуванні знаходять антибіотики. Тобто дійсно проблема зараз функціонування всієї системи. І те, що планується (відміна сировинних зон — ред.) не допоможе споживачам”, — сказав він.

За словами експерта, проблема у тому, що наразі немає державного контролю за якістю харчової продукції.

“У нас громадські організації за власні кошти виходять і проводять такі перевірки, але цим має займатися Держпродспоживслужба. Вони проводять профілактичні заходи у сфері диких тварин, і все. А де контроль за харчовими продуктами?

В даний час, за умов повного безконтролю за ринком, він (закон, що передбачає відміну сировинних зон — ред.) не вплине, ані позитивно, ані негативно на ринок дитячого харчування, бо контролю немає і сказати, як зміниться ситуація об’єктивно не можна”, — додав О.Цильвік.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування. Для цього у ВРУ внесено проект ЗУ “Про дитяче харчування”.

Документом передбачене скасування сировинних зон, тобто спецрегіонів або окремих господарств, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Золотаренко, Україна не готова до скасування “сировинних зон”, де вирощують продукцію для дитячого харчування.

При цьому, за словами лікаря-педіатра А.Пенькова, в нашій країні сьогодні відсутня система контролю якості дитячого харчування.