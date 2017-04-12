Скандинавский "Меч викинга" передали на рентгенографию - Минкультуры

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69084 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109007 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166988 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122531 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120256 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107341 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103794 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157878 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандинавский "Меч викинга" передали на рентгенографию - Минкультуры

Скандинавский "Меч викинга" передали на рентгенографию - Минкультуры

Киев  •  УНН

 • 11708 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Скандинавский "Меч викинга", изъятый ​​у черных археологов на границе с Эстонией и скифский меч, найденный недавно возле Славянска, передано на рентгенографию в Институт электросварки имени Евгения Патона с целью осуществления радиоскопичесого и радиографического изображения находки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минкультуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рентгенография позволяет проводить обследования самых разнообразных конструкций - от предметов старины до современного технического оборудования.

"После настройки режима обследования начинается так называемая "проявка", которая позволит увидеть результат "в мокром виде". В случае, если режим избран ошибочно - процедура начинается с самого начала. Очень сложно сразу определить верный режим, ведь возраст находок и их состояние не позволяет точно сразу определить вид стали", - рассказал инженер-технолог Института Владимир Бакьянський.

Руководитель отдела методов контроля Института Патона, доктор технических наук Владимир Троицкий выразил надежду, что проведенное исследование даст достаточно точный результат.

"Благодаря флэш-радиографии по отражению и по другим признакам мы можем увидеть, что находится под верхним слоем меча", - говорит Владимир Троицкий.

Известный художник реставратор, заведующий научно-исследовательского отдела реставрации произведений Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Виктор Голуб отметил, что результаты рентгенографии позволят верно классифицировать уникальные находки.

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"Сегодня мы хотим увидеть рукоятки, которое, как правило, декорированы. Все мечи можно классифицировать по возрастным рамкам и статусе воина. Интересно, что все рукоятки украшены по-разному - в разных техниках, манерах и стилях. Подобные мечи, в течение двух веков были популярны и были на вооружении у очень большого количества воинов. Однако, этот меч является очень оригинальным образцом - массивная рукоятка, украшенная косыми и прямыми крестами, которые уже просматриваются с одной стороны. По моему мнению, по окончании всех процедур распознавания, меч войдет в мировую историю", - рассказывает Виктор Голуб.

Напомним, что на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационного центра Украины передано "Меч викинга" (X-XI вв.), изъятый ​​украинскими и эстонскими правоохранителями в черных археологов, и уникальный скифский меч (V в.), Найденный под Славянском в Донецкой области.

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