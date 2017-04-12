Скандинавский "Меч викинга" передали на рентгенографию - Минкультуры

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рентгенография позволяет проводить обследования самых разнообразных конструкций - от предметов старины до современного технического оборудования.

"После настройки режима обследования начинается так называемая "проявка", которая позволит увидеть результат "в мокром виде". В случае, если режим избран ошибочно - процедура начинается с самого начала. Очень сложно сразу определить верный режим, ведь возраст находок и их состояние не позволяет точно сразу определить вид стали", - рассказал инженер-технолог Института Владимир Бакьянський.

Руководитель отдела методов контроля Института Патона, доктор технических наук Владимир Троицкий выразил надежду, что проведенное исследование даст достаточно точный результат.

"Благодаря флэш-радиографии по отражению и по другим признакам мы можем увидеть, что находится под верхним слоем меча", - говорит Владимир Троицкий.

Известный художник реставратор, заведующий научно-исследовательского отдела реставрации произведений Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Виктор Голуб отметил, что результаты рентгенографии позволят верно классифицировать уникальные находки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальный скифский меч, найденный под Славянском, передали на реставрацию

"Сегодня мы хотим увидеть рукоятки, которое, как правило, декорированы. Все мечи можно классифицировать по возрастным рамкам и статусе воина. Интересно, что все рукоятки украшены по-разному - в разных техниках, манерах и стилях. Подобные мечи, в течение двух веков были популярны и были на вооружении у очень большого количества воинов. Однако, этот меч является очень оригинальным образцом - массивная рукоятка, украшенная косыми и прямыми крестами, которые уже просматриваются с одной стороны. По моему мнению, по окончании всех процедур распознавания, меч войдет в мировую историю", - рассказывает Виктор Голуб.

Напомним, что на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационного центра Украины передано "Меч викинга" (X-XI вв.), изъятый ​​украинскими и эстонскими правоохранителями в черных археологов, и уникальный скифский меч (V в.), Найденный под Славянском в Донецкой области.