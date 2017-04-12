Скандинавський “Меч вікінга” передали на рентгенографію — Мінкультури

Як повідомили у прес-службі відомства, рентгенографія дозволяє проводити обстеження найрізноманітніших конструкцій — від предметів старовини до сучасного технічного обладнання.

“Після налаштування режиму обстеження починається так звана "проявка“, яка дозволить побачити результат „у мокрому вигляді“. У випадку, якщо режим обрано помилково — процедура починається з самого початку. Дуже складно одразу визначити вірний режим, адже вік знахідок та їх стан не дає можливості точно відразу визначити вид сталі”, — розповів інженер-технолог Інституту Володимир Бак’янський.

Керівник відділу методів контролю Інституту Патона, доктор технічних наук Володимир Троїцький висловив сподівання, що проведене дослідження дасть досить точний результат.

“Завдяки флеш-радіографії по відображенню та по іншим ознакам ми можемо побачити що знаходиться під верхнім шаром меча”, — каже Володимир Троїцький.

Відомий художник реставратор, завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів Національного науково-дослідного реставраційного центру України Віктор Голуб зазначив, що результати рентгенографії дозволять вірно класифікувати унікальні знахідки.

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“Сьогодні ми хочемо побачити руків’я, яке, як правило, декоровано. Всі мечі можна класифікувати за віковими рамки та статусом воїна. Цікаво, що всі руків’я оздоблені по-різному — в різних техніках, манерах і стилях. Подібні мечі, протягом двох століть були популярними і були на озброєнні у дуже великої кількості воїнів. Проте, цей меч є дуже оригінальним взірцем — масивне руків’я, оздоблене косими та прямими хрестами, які вже проглядаються з одного боку. На мою думку, по закінченні усіх процедур розпізнання, меч увійде до світової історії”, — розповідає Віктор Голуб.

Нагадаємо, що на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України передано “Меч вікінга” (Х-ХІ ст.), вилучений українськими та естонськими правоохоронцями у чорних археологів, та унікальний скіфський меч (V ст.), знайдений під Слов’янськом у Донецькій області.