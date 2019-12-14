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Скандального бывшего лидера австрийских популистов Штрахе исключили из партии

Скандального бывшего лидера австрийских популистов Штрахе исключили из партии

Киев  •  УНН

 • 9984 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. После ряда скандалов вокруг Штрахе, в частности с видео Ибицы, Австрийская партия свободы исключила его из своего состава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подозреваемый в коррупции бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе исключили из партии. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил ее нынешний глава Норберт Гофер. "Мы начинаем с чистого листа. Ибица - это история, и мы сейчас можем посмотреть в будущее", - сказал Гофер, имея в виду скандал вокруг видео с Штрахе на Ибице, который привел к развалу коалиции и новых парламентских выборов в стране. Штрахе пока не прокомментировал решение партии.

Сейчас по Штрахе проводится расследование в отношении возможного злоупотребления властью. Также его обвиняют использования партийных средств для личных целей. Штрахе оставил все политические должности в мае.

Несмотря на исключение из состава АПС Штрахе может вернуться в политику с новой партией "Альянс за Австрию", которую трое бывших членов АПС основали 12 декабря. Основатели партии надеются, что Штрахе станет их кандидатом на следующих местных выборах в Вене.

Напомним, к середине мая немецкие СМИ обнародовали видеозапись скрытой камеры, сделанный во время разговора бывшего вицеканцлером Австрии, тогдашнего лидера АПС Штрахе, ексголовы парламентской фракции АПС Иоганна Гуденуса и неизвестной женщины на вилле на Ибице в июле 2017 года.

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