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Скандального колишнього лідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії

Скандального колишнього лідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії

Київ • УНН

 • 9984 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Після низки скандалів навколо Гайнца-Крістіана Штрахе, зокрема з відео з Ібіци, Австрійська партія свободи виключила його зі свого складу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Підозрюваного у корупції колишнього лідера Австрійської партії свободи (АПС) Гайнца-Крістіана Штрахе виключили з партії. Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомив її нинішній голова Норберт Гофер. "Ми починаємо з чистого аркуша. Ібіца - це історія, і ми зараз можемо подивитися в майбутнє", - сказав Гофер, маючи на увазі скандал щодо відео зі Штрахе на Ібіці, який призвів до розвалу коаліції і нових парламентських виборів в країні. Штрахе поки не прокоментував рішення партії.

Зараз щодо Штрахе проводиться розслідування відносно ймовірного зловживання владою. Також йому закидають використання партійних коштів для особистих цілей. Штрахе залишив усі політичні посади у травні.

Попри виключення зі складу АПС Штрахе може повернутись у політику з новою партією "Альянс за Австрію", яку троє колишніх членів АПС заснували 12 грудня. Засновники партії сподіваються, що Штрахе стане їхнім кандидатом на наступних місцевих виборах у Відні.

Нагадаємо, к середині травня німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови колишнього віцеканцлера Австрії, тодішнього лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

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