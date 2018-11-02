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Скандал с паспортами в Болгарии: гражданства продавали за криптовалюту

Киев  •  УНН

 • 19030 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Руководитель болгарского Госагентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев, генеральный секретарь Красимир Томов и сотрудник ведомства Марк стоечный арестованы за махинации с выдачей болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии. В генпрокуратуре утверждают, что за документы им платили в криптовалюте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOVA.

"Петр Харалампиев, Красимир Томов и Марко Стойов арестованы за махинации с выдачей болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии", - сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.

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Генпрокурор также ответил адвокатам арестованных, которые утверждают, что правоохранители не имеют доказательств несанкционированных платежей, сказав: "подкуп был в криптовалюте у нас есть доказательства".

Между тем вице-премьер-министр Валерий Симеонов заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала в агентстве.

Как сообщал УНН, прокуроры в Болгарии сообщили о разоблачении чиновников на мошенничестве, в результате которого тысячи людей нелегально получили болгарское гражданство - а вместе с тем - право путешествовать и работать по всему Европейскому Союзу.

Напомним, украинцы в прошлом году стали лидерами по количеству полученных свидетельств на жительство в ЕС.

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