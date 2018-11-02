Скандал з паспортами в Болгарії: громадянства продавали за криптовалюту

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Керівник болгарського Держагентства у справах болгар закордоном Петр Харалампієв, генеральний секретар Красимір Томов і співробітник відомства Марко Стойов арештовані за махінації з видачею болгарських паспортів громадянам України, Молдови і Македонії. У генпрокуратурі стверджують, що за документи їм платили у криптовалюті. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOVA.