Скандал з паспортами в Болгарії: громадянства продавали за криптовалюту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Керівник болгарського Держагентства у справах болгар закордоном Петр Харалампієв, генеральний секретар Красимір Томов і співробітник відомства Марко Стойов арештовані за махінації з видачею болгарських паспортів громадянам України, Молдови і Македонії. У генпрокуратурі стверджують, що за документи їм платили у криптовалюті. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOVA.
"Петр Харалампієв, Красимір Томов та Марко Стойов арештовані за махінації з видачею болгарських паспортів громадянам України, Молдови і Македонії", - повідомив головний прокурор країни Іван Гешев.
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Генпрокурор також відповів адвокатам арештованих, які стверджують, що правоохоронці не мають доказів несанкціонованих платежів, сказавши: "підкуп був в криптовалюті у нас є докази".
Тим часом віце-прем'єр-міністр Валерій Симеонов заявив, що не піде у відставку через скандал в агентстві.
Як повідомляв УНН, прокурори в Болгарії повідомили про викриття чиновників на шахрайстві, внаслідок якого тисячі людей нелегально отримали болгарське громадянство - а разом з тим - право подорожувати і працювати по всьому Європейському Союзу.
Нагадаємо, українці торік стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання в ЄС.