Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии IFFHS
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером национальных команд 2022 года по версии IFFHS, пишет УНН.
Детали
В итоге аргентинец набрал 240 очков. Второе место занял наставник сборной Франции Дидье Дешам (45 очков), третьим — главный тренер сборной Марокко Валид Реграги (30 очков).
Скалони привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре. Также сборная под его руководством выиграла Финалиссиму, разгромив Италию, 3:0.
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