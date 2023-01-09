Скалоні визнано найкращим тренером 2022 року за версією IFFHS
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні визнано найкращим тренером національних команд 2022 року за версією IFFHS, пише УНН.
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У підсумку аргентинець набрав 240 очок. Друге місце посів наставник збірної Франції Дідьє Дешам (45 очок), третім — головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі (30 очок).
Скалоні привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. Також збірна під його керівництвом виграла Фіналіссіму, розгромивши Італію, 3:0.
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