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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52280 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124284 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 130037 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128026 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153189 просмотра

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5 марта, 13:05 • 112688 просмотра

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СК РФ: в Челябинской области пьяный мужчина забил насмерть месячного ребенка из-за плача

СК РФ: в Челябинской области пьяный мужчина забил насмерть месячного ребенка из-за плача

Киев  •  УНН

 • 12142 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Челябинской области пьяный мужчина забил до смерти своего месячного сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Следственного комитета в регионе.

“Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)”, — указано в сообщении СК.

По версии следствия, в вечернее время 19 декабря 2019 года в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНН, в РФ из-за “голоса в голове” мужчина зарезал в детском саду 6-летнего мальчика во время тихого часа.

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