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СК РФ: у Челябінській області п'яний чоловік забив насмерть місячну дитину через плач

СК РФ: у Челябінській області п'яний чоловік забив насмерть місячну дитину через плач

Київ • УНН

 • 12145 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Челябінській області Росії п’яний чоловік забив до смерті свого місячного сина. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Слідчого комітету у регіоні.

“Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Челябінській області порушено кримінальну справу стосовно 29-річного жителя обласного центру, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого п. „в“ ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство малолітньої)”, — вказано у повідомленні СК.

За версією слідства, у вечірній час 19 грудня 2019 року в квартирі одного з будинків Ленінського району обласного центру підозрюваний, який перебував в стані алкогольного сп’яніння через плач місячного сина заподіяв йому смертельні травми, кілька разів ударивши дитини і кинувши на підлогу з висоти власного зросту.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.91 КПК України. Слідчим СК до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, вирішується питання про пред’явлення обвинувачення. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНН, у РФ через “голоси у голові” чоловік зарізав у дитсадку 6-річного хлопчика під час тихої години.

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