СК РФ открыл уголовное дело на украинских правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя СБУ в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко, после задержания украинских моряков в Керченском проливе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СК РФ.
“Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)”, — идется в сообщении.
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В СК РФ заявили, что старший следователь Губский при “отсутствии каких-либо доказательств” привлек к уголовной ответственности 7 заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих, принимавших участие в операции по задержанию 25 ноября 2018 года украинских военных моряков, незаконно нарушивших государственную границу Российской Федерации.
“Обвинения российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Мрочко, после чего направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами Российской Федерации”, — добавили в ведомстве.
В СК РФ заявляют, что “никаких незаконных действий граждане РФ не совершали”.
“При этом никаких незаконных действий наши граждане не совершали. Они исполняли свой долг по охране Государственной границы Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и российского законодательства”, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела против украинских военных из-за ситуации на Донбассе.