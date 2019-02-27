СК РФ порушив кримінальну справу на українських правоохоронців

"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно старшого слідчого з ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції Олександра Губського і заступника військового прокурора Південного регіону України Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковника юстиції Романа Мрочко за фактом залучення завідомо невинних громадян Російської Федерації з числа військовослужбовців Міноборони оссии і Прикордонної служби ФСБ Росії (ч. 2 ст. 299 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

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У СК РФ заявили, що старший слідчий Губський при "відсутності будь-яких доказів" залучив до кримінальної відповідальності 7 завідомо невинних громадян Російської Федерації з числа військовослужбовців, які брали участь в операції по затриманню 25 листопада 2018 року українських військових моряків, незаконно порушили державний кордон Російської Федерації.

"Звинувачення російських військових були узгоджені заступником військового прокурора Південного регіону України Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Мрочко, після чого спрямовані для вручення за останнім відомим українській стороні місця проходження військової служби громадянами Російської Федерації", - додали у відомстві.

У СК РФ заявляють, що "ніяких незаконних дій громадяни РФ не скоювали".

"При цьому ніяких незаконних дій наші громадяни не здійснювали. Вони виконували свій обов'язок з охорони Державного кордону Російської Федерації відповідно до норм міжнародного права і російського законодавства", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ порушив нові кримінальні справи проти українських військових через ситуацію на Донбасі.