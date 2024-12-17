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СК рф подтвердил смерть генерал-лейтенанта Кириллова в результате взрыва в москве

СК рф подтвердил смерть генерал-лейтенанта Кириллова в результате взрыва в москве

Киев  •  УНН

 • 4730 просмотра

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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве. СБУ ранее подозревала Кириллова в использовании химического оружия против ВСУ.

Следственный комитет россии подтвердил смерть российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва в москве. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Следственные органы официально подтвердили, что из-за взрыва в москве погиб начальник войск химзащиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Добавим

СБУ днем ранее выдвинула подозрение Кириллову. Утверждается, что он ответственен за применение химоружия против ВСУ. По его приказу зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования химбоеприпасов на фронте.

Согласно биографии Кириллов участвовал в создании и принятии на вооружение российской армии тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», а также в борьбе с пандемией Covid-19. Также он известен по брифингам, на которых, как пишет издание The Insider, рассказывал фейки об американских биолабораториях на территории Украины, а также о планах Киева создать «грязную бомбу». Военный находился в санкционных списках.

Дополнение

 Взрыв произошел после детонации взрывного устройства в 6 утра возле дома 2 по рязанскому проспекту в Нижегородском районе, в результате чего в ближайших квартирах выбило стекла.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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