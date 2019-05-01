СК "Днепр-1" приблизился к выходу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В матче 26 тура Первой лиги Украины по футболу с участием ФК “Балканы” и СК “Днепр-1” лидер соревнований приблизился к чемпионскому титулу и выхода в УПЛ сезона 2019-20 годов, сообщает УНН.
На 61 минуте встречи гости из Днепра провели результативную атаку по центру. Игорь Когут решился на дальний удар из-за пределов штрафной и оформил попадание. Через две минуты угловой принес “Днепр-1” второе взятие ворот. Мяч от игрока “Балкан” улетел в Зураба Очигаву, который направил его в нижний угол — 2:0.
“Действительно, мы очень близки к решению задачи, но пока нас математически никто не сможет догнать, расслабляться нельзя. Надо сделать этот последний шаг и после этого уже радоваться”, — сказал наставник “Днепр-1” Михайленко в комментарии клубной пресс-службе.
Отметим, что “Днепр-1” набрал 59 очков, у ближайшего конкурента “Колоса” 45 баллов, у “Волыни” 43, у “Металлиста-1925” — 42, но клуб имеет игру в запасе.