СК "Дніпро-1" наблизився до виходу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У матчі 26 туру Першої ліги України з футболу за участі ФК “Балкани” та СК “Дніпро-1” лідер змагань наблизився до чемпіонського титулу та виходу в УПЛ сезону 2019-20 років, повідомляє УНН.
На 61 хвилині зустрічі гості з Дніпра провели результативну атаку по центру. Ігор Когут наважився на дальній удар з-за меж штрафної та оформив влучання. Через дві хвилини кутовий приніс “Дніпро-1” друге взяття воріт. М’яч від гравця “Балкан” відлетів до Зураба Очігави, який направив його у нижній кут — 2:0.
“Дійсно, ми дуже близькі до вирішення завдання, але доки нас математично ніхто не зуміє наздогнати, розслаблятися не можна. Треба зробити цей останній крок і після цього вже радіти”, — сказав наставник “Дніпро-1” Михайленко у коментарі клубній прес-службі.
Відзначимо, що “Дніпро-1” набрав 59 очок, у найближчого конкурента “Колоса” 45 балів, у “Волині” 43, у “Металіста-1925” — 42, але клуб має гру в запасі.