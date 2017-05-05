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Ситуационный центр областного полиции Закарпатья презентовали в Ужгороде

Киев • УНН

 • 19964 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня, 5 мая, в помещении Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области состоялось торжественное открытие Ситуационного центра, передает корреспондент УНН.

Ситуационный центр областного полиции Закарпатья презентовали в Ужгороде

Центр будет заниматься сбором, обработкой информации и соответствующим реагированием на заявления и сообщения граждан о совершенных правонарушениях.

На открытии начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев отметил, что Закарпатье попало в пятерку регионов, где ввели аналогичные структурные подразделения, в том числе речь идет о городах Киев, Харьков, Днепр и Мариуполь.

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"Основная цель ситуационного центра - обеспечение оперативного реагирования на заявления и сообщения граждан о преступлениях и других правонарушениях. Центр состоит из нескольких составляющих. Во-первых, это операторы службы "102", которые принимают обращения граждан. С сегодняшнего дня все обращения по области будут поступать сюда - в единый центр. Здесь вызов регистрируют и заносят в электронную карточку. Отсюда информация поступает диспетчерам, которые выбирают соответствующий наряд или патрульной полиции или группы реагирования, находятся ближе к месту происшествия. Третий элемент структуры - это ситуационный зал, где работают наиболее подготовленные работники различных структурных подразделений областной полиции, обеспечивающих реагирование на разного рода кризисные ситуации. Работа этого центра сокращает срок реагирования полиции на правонарушения в несколько раз", - рассказал УНН О.Сергеев.

Общее руководство Ситуационным центром осуществлять дежурная часть, где будет собрана вся информация о событиях в области. Кроме того, отныне обмен информацией Нацполиции с органами СБУ и СНБО в случае угрозы безопасности государства или террористической угрозы будет гораздо оперативнее.

Начальник ГУ НП в Закарпатской области Роман Стефанишин отметил, что финансирование новосозданной структуры обеспечили как Министерство внутренних дел и руководство Национальной полиции, так и Закарпатская областная государственная администрация и областной совет. Обеспечивать непрерывную работу Ситуационного центра 16-17 сотрудников, для которых были созданы новые штатные единицы при ГУ НП в Закарпатской области.

Уже во время открытия модернизированного колл-центра его сотрудники принимали вызовы от граждан и координировали работу групп реагирования патрульной и Национальной полиции. Кроме повышения оперативности работы правоохранительных органов, средства и возможности Ситуационного центра позволят впоследствии отказаться от бумажного учета правонарушений и обращений граждан. Уже сейчас регистрационный номер события предоставляется автоматизированной электронной системой, но определенное время информацию придется дублировать в соответствующие журналы.

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