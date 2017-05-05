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Ситуаційний центр обласного поліції Закарпаття презентували в Ужгороді

Київ • УНН

 • 19964 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні, 5 травня, у приміщенні Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відбулося урочисте відкриття Ситуаційного центру, передає кореспондент УНН.

Ситуаційний центр обласного поліції Закарпаття презентували в Ужгороді

Центр займатиметься збором, обробкою інформації та відповідним реагуванням на заяви та повідомлення громадян про скоєні правопорушення.

Присутній на відкритті начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергіїв зазначив, що Закарпаття потрапило у пʼятірку регіонів, де запровадили аналогічні структурні підрозділи, зокрема йдеться про міста Київ, Харків, Дніпро та Маріуполь.

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“Основна мета ситуаційного центру — забезпечення оперативного реагування на всі заяви та повідомлення громадян про злочини та інші правопорушення. Центр складається із декількох складових. По-перше, це оператори служби „102“, які приймають звернення громадян. Від сьогодні усі звернення з області будуть надходити сюди — у єдиний центр. Тут виклик реєструють і заносять в електронну картку. Звідси інформація надходить диспетчерам, які обирають відповідний наряд або патрульної поліції, або групи реагування, що знаходяться найближче до місця події. Третій елемент структури — це ситуаційна зала, де працюють найбільш підготовлені працівники різних структурних підрозділів обласної поліції, які забезпечують реагування на різного роду кризові ситуації. Робота цього центру скорочує термін реагування поліції на правопорушення у декілька разів”, — розповів УНН О.Сергіїв.

Загальне керівництво Ситуаційним центром здійснюватиме чергова частина, де буде зібрана уся інформація про події в області. Окрім того, відтепер обмін інформацією Нацполіції з органами СБУ та РНБО у разі загрози безпеці держави чи терористичної загрози буде набагато оперативнішим.

Начальник ГУ НП у Закарпатській області Роман Стефанишин наголосив, що фінансування новоствореної структури забезпечили як Міністерство внутрішніх справ та керівництво Національної поліції, так і Закарпатська обласна державна адміністрація та обласна рада. Забезпечуватимуть безперервну роботу Ситуаційного центру 16-17 співробітників, для яких були створені нові штатні одиниці при ГУ НП у Закарпатській області.

Вже під час відкриття модернізованого кол-центру його співробітники приймали виклики від громадян та координували роботу груп реагування патрульної та Національної поліції. Окрім підвищення оперативності роботи правоохоронних органів, засоби і можливості Ситуаційного центру дозволять згодом відмовитися від паперового обліку правопорушень та звернень громадян. Вже зараз реєстраційний номер події надаватиметься автоматизованою електронною системою, але певний час інформацію доведеться дублювати у відповідні журнали.

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