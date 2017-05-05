Ситуаційний центр обласного поліції Закарпаття презентували в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні, 5 травня, у приміщенні Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відбулося урочисте відкриття Ситуаційного центру, передає кореспондент УНН.
Центр займатиметься збором, обробкою інформації та відповідним реагуванням на заяви та повідомлення громадян про скоєні правопорушення.
Присутній на відкритті начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергіїв зазначив, що Закарпаття потрапило у пʼятірку регіонів, де запровадили аналогічні структурні підрозділи, зокрема йдеться про міста Київ, Харків, Дніпро та Маріуполь.
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“Основна мета ситуаційного центру — забезпечення оперативного реагування на всі заяви та повідомлення громадян про злочини та інші правопорушення. Центр складається із декількох складових. По-перше, це оператори служби „102“, які приймають звернення громадян. Від сьогодні усі звернення з області будуть надходити сюди — у єдиний центр. Тут виклик реєструють і заносять в електронну картку. Звідси інформація надходить диспетчерам, які обирають відповідний наряд або патрульної поліції, або групи реагування, що знаходяться найближче до місця події. Третій елемент структури — це ситуаційна зала, де працюють найбільш підготовлені працівники різних структурних підрозділів обласної поліції, які забезпечують реагування на різного роду кризові ситуації. Робота цього центру скорочує термін реагування поліції на правопорушення у декілька разів”, — розповів УНН О.Сергіїв.
Загальне керівництво Ситуаційним центром здійснюватиме чергова частина, де буде зібрана уся інформація про події в області. Окрім того, відтепер обмін інформацією Нацполіції з органами СБУ та РНБО у разі загрози безпеці держави чи терористичної загрози буде набагато оперативнішим.
Начальник ГУ НП у Закарпатській області Роман Стефанишин наголосив, що фінансування новоствореної структури забезпечили як Міністерство внутрішніх справ та керівництво Національної поліції, так і Закарпатська обласна державна адміністрація та обласна рада. Забезпечуватимуть безперервну роботу Ситуаційного центру 16-17 співробітників, для яких були створені нові штатні одиниці при ГУ НП у Закарпатській області.
Вже під час відкриття модернізованого кол-центру його співробітники приймали виклики від громадян та координували роботу груп реагування патрульної та Національної поліції. Окрім підвищення оперативності роботи правоохоронних органів, засоби і можливості Ситуаційного центру дозволять згодом відмовитися від паперового обліку правопорушень та звернень громадян. Вже зараз реєстраційний номер події надаватиметься автоматизованою електронною системою, але певний час інформацію доведеться дублювати у відповідні журнали.