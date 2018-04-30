Ситуация по возврату украинцев из Шарм-эль-Шейха урегулирована - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ситуация по возврату украинцев из египетского Шарм-эль-Шейха в Украину урегулирована, в twitter сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.
"Ситуация по возврату украинцев из Шарм-эль-Шейха на Родину урегулирована. Но лучше было бы ее избежать. К путешествия необходимо готовиться", - говорится в сообщении.
Напомним, в Египте украинские туристы из-за неисправности самолета не могли вылететь домой, и поэтому они были размещены в гостинице.
Сегодня стало известно, что из Шарм-эль-Шейхе четырьмя рейсами в Украину вылетели 705 украинцев.