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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация по возврату украинцев из Шарм-эль-Шейха урегулирована - МИД

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ситуация по возврату украинцев из египетского Шарм-эль-Шейха в Украину урегулирована, в twitter сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

Ситуация по возврату украинцев из Шарм-эль-Шейха урегулирована - МИД

"Ситуация по возврату украинцев из Шарм-эль-Шейха на Родину урегулирована. Но лучше было бы ее избежать. К путешествия необходимо готовиться", - говорится в сообщении.

Напомним, в Египте украинские туристы из-за неисправности самолета не могли вылететь домой, и поэтому они были размещены в гостинице.

Сегодня стало известно, что из Шарм-эль-Шейхе четырьмя рейсами в Украину вылетели 705 украинцев.

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