Ситуація з повернення українців з Шарм-ель-Шейху врегульована - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ситуація з повернення українців з єгипетського Шарм-ель-Шейху в Україну врегульована, в twitter повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.
"Ситуація з повернення українців з Шарм-ель-Шейху на Батьківщину врегульована. Та краще було б її уникнути. До подорожі необхідно готуватися", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, у Єгипті українські туристи через несправність літака не могли вилетіти додому, і тому вони були розміщені в готелі.
Сьогодні, стало відомо, що з Шарм-ель-Шейху чотирма рейсами до України вилетіли 705 українців.