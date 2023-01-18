Ситуация в Соледарской громаде остается напряженной - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Этой ночью россияне продолжали стрелять на разных участках по всему фронту в Донецкой области, остается напряженной ситуация в Соледарской громаде. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Телеграм, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА:
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- На Донецком направлении 1 человек ранен в Орловке Очеретинской громады — в селе повреждено 6 частных домов. Еще 3 дома повреждены в Курахово. Зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинской громады.
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- На Горловском направлении остается напряженной ситуация в Соледарской громаде. Под обстрелами Парасковиевка, Раздоловка, Федоровка и окрестности Соледара — информация о пострадавших не поступала.
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- На Лисичанском направлении шумно было в Северске и в окрестностях Звановской громады. В Лиманской громаде поврежден дом в Тернах, зафиксировано почти 20 прилетов по Торскому и Заречному. По предварительной информации, без жертв.
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Дополнение
Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области.