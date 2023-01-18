Ситуація в Соледарській громаді залишається напруженою - голова ОВА

КИЇВ. 18 січня. УНН. Цієї ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту на Донеччині, залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграм, пише УНН.