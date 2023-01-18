Ситуація в Соледарській громаді залишається напруженою - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Цієї ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту на Донеччині, залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграм, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади — у селі пошкоджено 6 приватних будинків. Ще 3 будинки пошкоджено у Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.
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- На Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара — інформація про постраждалих не надходила.
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- На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв.
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Доповнення
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.