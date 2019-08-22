Ситуация в ООС: боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала этих суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.
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Напомним, 21 августа боевики на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.