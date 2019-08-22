Ситуація в ООС: бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку цієї доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил.
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Нагадаємо, 21 серпня бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли українські позиції, є поранений.