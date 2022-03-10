Ситуация в Николаеве: оккупанты обстреливают блокпосты и жилые кварталы

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты усиленно обстреливают блокпосты и жилые кварталы. Как сообщил в видеообращении глава Николаевской ОГА Виталий Ким, вчера были потери, пишет УНН.

Цитата

“Засранцы стреляют покрепче по блокпостам. Вчера, к сожалению, у нас были потери. Делаем выводы, меняем. Но, ничего с этим нельзя сделать,они подло стреляют по жилым кварталам, по блокпостам. Будем сейчас их оттягивать от города. По одной стороне вытянули уже, сейчас мы немного их пожучим”, - заявил Ким.

Детали

Глава ОГА также отметил, что, по данным разведки, враг делает ротацию. Виталий Ким также добавляет, что вчера украинская авиация разбила колонну снабжения, а также разбомбила часть вражеской техники.

“Мы работаем тоже прилично по ночи. Авиация разбомбила колонну снабжения, отработали арта, посбивали часть танков и их позиций, собственно, что и помогло выдвинуться вперед”, - отметил Ким.

Добавим

Ранее сообщали, что российские оккупанты обстреливают позиции Вооруженных сил Украины в Николаевской области с северного и северо-восточного направления.

В Николаеве вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов, среди которых 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины.

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