Ситуация в Николаеве: оккупанты обстреливают блокпосты и жилые кварталы

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“Засранцы стреляют покрепче по блокпостам. Вчера, к сожалению, у нас были потери. Делаем выводы, меняем. Но, ничего с этим нельзя сделать,они подло стреляют по жилым кварталам, по блокпостам. Будем сейчас их оттягивать от города. По одной стороне вытянули уже, сейчас мы немного их пожучим”, - заявил Ким.

Детали

Глава ОГА также отметил, что, по данным разведки, враг делает ротацию. Виталий Ким также добавляет, что вчера украинская авиация разбила колонну снабжения, а также разбомбила часть вражеской техники.

“Мы работаем тоже прилично по ночи. Авиация разбомбила колонну снабжения, отработали арта, посбивали часть танков и их позиций, собственно, что и помогло выдвинуться вперед”, - отметил Ким.

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Ранее сообщали, что российские оккупанты обстреливают позиции Вооруженных сил Украины в Николаевской области с северного и северо-восточного направления.

В Николаеве вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов, среди которых 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины.