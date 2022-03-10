Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілюють блокпости та житлові квартали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти посилено обстрілюють блокпости та житлові квартали. Як повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, вчора були втрати, пише УНН.
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“Засранці стріляють міцніше по блокпостам. Вчора, на жаль, ми мали втрати. Робимо висновки, змінюємо. Але нічого з цим не можна зробити, вони підло стріляють по житлових кварталах, по блокпостах. Зараз їх відтягуватимемо від міста. По одному боці вже витягли, зараз ми трохи їх пожучимо”, - заявив Кім.
Деталі
Голова ОДА також зазначив, що, за даними розвідки, ворог робить ротацію. Віталій Кім також додає, що вчора українська авіація розбила колону постачання, а також розбомбила частину ворожої техніки.
“Ми працюємо теж пристойно вночі. Авіація розбомбила колону постачання, відпрацювали арти, позбивали частину танків та їхніх позицій, власне, що й допомогло висунутися вперед”, - зазначив Кім.
Додамо
Раніше повідомляли, що російські окупанти обстрілюють позиції Збройних сил України у Миколаївській області з північного та північно-східного спрямування.
У Миколаєві вивезли із житлових секторів 14 боєприпасів, серед яких 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.