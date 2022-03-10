Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілюють блокпости та житлові квартали

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 5571 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 64561 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 129107 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 154707 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 205315 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197937 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185847 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157461 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118768 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110853 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 54007 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 56347 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 49047 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 52787 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 50338 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 6417 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 209550 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 334160 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591802 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59328 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100000 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127070 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149631 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162790 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілюють блокпости та житлові квартали

Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілюють блокпости та житлові квартали

Київ • УНН

 • 166657 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти посилено обстрілюють блокпости та житлові квартали. Як повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, вчора були втрати, пише УНН.

Цитата

“Засранці стріляють міцніше по блокпостам. Вчора, на жаль, ми мали втрати. Робимо висновки, змінюємо. Але нічого з цим не можна зробити, вони підло стріляють по житлових кварталах, по блокпостах. Зараз їх відтягуватимемо від міста. По одному боці вже витягли, зараз ми трохи їх пожучимо”, - заявив Кім.

Деталі

Голова ОДА також зазначив, що, за даними розвідки, ворог робить ротацію. Віталій Кім також додає, що вчора українська авіація розбила колону постачання, а також розбомбила частину ворожої техніки.

“Ми працюємо теж пристойно вночі. Авіація розбомбила колону постачання, відпрацювали арти, позбивали частину танків та їхніх позицій, власне, що й допомогло висунутися вперед”, - зазначив Кім.

Додамо

Раніше повідомляли, що російські окупанти обстрілюють позиції Збройних сил України у Миколаївській області з північного та північно-східного спрямування.

У Миколаєві вивезли із житлових секторів 14 боєприпасів, серед яких 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,855.46