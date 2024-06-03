Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

В Черном ситуация остается стабильной, вражеских кораблей там не наблюдается. Однако сегодня утром в море была замечена одна дизель-электрическая подводная лодка "варшавянка", которая является носителем крылатых ракет. Однако, лодка была "пустой". Об этом во время брифинга заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

В море ситуация остается стабильной. Утром в море была одна дизель-электрическая подводная лодка "варшавянка" - это носитель крылатых ракет, но она пуста. Это одна из тех двух подводных лодок, которые отстрелялись в прошлый раз, запустили 8 ракет. Корабли в море не наблюдаются. Есть некоторое движение непосредственно в точке базирования, но это в основном изменение их якорной стоянки - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что основной проблемой в Черном море является присутствие российской авиации, которая представлена разведывательными дронами и разнообразными видами тактической, патрульной авиации.

Там они задействуют буквально весь имеющийся парк. Начиная от нескольких моделей вертолетов и заканчивая СУ и МиГ - добавил Плетенчук.

Напомним

2 июня Плетенчук сообщил, что россияне держат подводные лодки в полузануренном положении, что не типично для пребывания в порту. Это делается для максимальной защиты подводных лодок.

Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли