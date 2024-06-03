Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chyornoe-moreЧерное море
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107016 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110281 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172358 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163155 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162195 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149019 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб

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В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен

В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен

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Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование

Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование

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Атаки рф на энергосистему: уничтожено более 9 ГВт генерации

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Дональд Трамп теперь в TikTok: сначала бывший президент хотел запретить сеть, а теперь сам завел аккаунт

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Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук

Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук

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Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, враг не выводил большинство кораблей своего черноморского флота в море, кроме подводной лодки "варшавянка".

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Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб

С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений, причем россияне активизировались на Харьковском направлении. На Покровском направлении наиболее горячо-там количество боев возросло до 27.

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На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб

В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен

Сотрудники правоохранительных органов передали в суд обвинительный акт в отношении трех человек, подозреваемых в мошенническом сборе около 5 миллионов гривен через подставную благотворительную организацию под видом помощи детям.

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В Киеве будут судить мошенников, которые под видом благотворительного фонда собрали около 5 миллионов гривен

Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование

Правительство будет продвигать альтернативную энергогенерацию, рассматривает отмену импортных пошлин и НДС на энергооборудование, предоставление льготных кредитов на оборудование и установку газопоршневых установок в каждом регионе для подготовки к сложному отопительному сезону на фоне попыток России разрушить энергетическую систему.

Экономика •   •  6646 просмотра
Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование

Атаки рф на энергосистему: уничтожено более 9 ГВт генерации

Россия уничтожила 9,2 ГВт генерирующих мощностей Украины в результате ракетных ударов по ее энергетической инфраструктуре.

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Атаки рф на энергосистему: уничтожено более 9 ГВт генерации

Дональд Трамп теперь в TikTok: сначала бывший президент хотел запретить сеть, а теперь сам завел аккаунт

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года, присоединился к TikTok. Он разместил свое первое видео на платформе, которую он ранее пытался запретить.

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Дональд Трамп теперь в TikTok: сначала бывший президент хотел запретить сеть, а теперь сам завел аккаунт

Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук

Несмотря на разрушение всех сооружений в крынках Херсонской области, украинские морские пехотинцы продолжают удерживать этот плацдарм, отражая многочисленные попытки противника штурмовать этот район и остров Нестрига.

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Несмотря на то, что рынок фактически не существует, морпехи все равно продолжают удерживать этот плацдарм-Плетенчук

Готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ: агента рф приговорили к 15 годам тюрьмы

74-летний житель Николаева, идейный сторонник кремлевского режима, был приговорен к 15 годам тюремного заключения за подготовку ракетного удара по тепловой электростанции, которая обеспечивает отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий Николаева.

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Готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ: агента рф приговорили к 15 годам тюрьмы

росияне сбросили КАБ на село в Донецкой области, а затем нанесли повторный удар: среди погибших 12-летний мальчик

В Донецкой области в результате российского обстрела села Михайловка погибли 2 человека, в том числе 12-летний мальчик, и 1 человек был ранен, повреждены по меньшей мере 5 домов.

Война •   •  6435 просмотра
росияне сбросили КАБ на село в Донецкой области, а затем нанесли повторный удар: среди погибших 12-летний мальчик

Уже более 400 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины - МВД

В этом году 402 сотрудника Службы безопасности образования уже несут службу в украинских школах для защиты детей. Также МВД работает над внедрением паспортов безопасности учебных заведений, проводят занятия по минной безопасности.

Общество •   •  6030 просмотра
Уже более 400 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины - МВД