Ситуація у Чорному морі залишається стабільною, російських кораблів не спостерігається - Плетенчук
Київ • УНН
За словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, ворог не виводив більшість кораблів свого чорноморського флоту у море, окрім підводного човна "варшавянка".
У Чорному ситуація залишається стабільною, ворожих кораблів там не спостерігається. Проте сьогодні зранку в морі був помічений один дизель-електричний підводний човен "варшавянка", який є носієм крилатих ракет. Однак, він був "порожній". Про це під час брифінгу заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає УНН.
У морі ситуація залишається стабільною. Зранку у морі був один дизель-електричний підводний човен "варшавянка" - це носій крилатих ракет, але він порожній. Це один з тих двох підводних човнів, які відстрілялися минулого разу, запустили 8 ракет. Кораблі в морі не спостерігаються. Є деякий рух безпосередньо в пункті базування, але це здебільшого зміна їх якірної стоянки
Він наголосив, що основною проблемою в Чорному морі є присутність російської авіації, яка представлена розвідувальними дронами і різноманітними видами тактичної, патрульної авіації.
Там вони задіють буквально весь наявний парк. Починаючи від кількох моделей гелікоптерів і закінчуючи СУ та МіГ
Нагадаємо
2 червня Плетенчук повідомляв, що росіяни тримають підводні човни у напівзануреному положенні, що не є типовим для перебування в порту. Це робиться для максимального захисту підводних човнів.
Плетенчук: усе більше і більше ворог розуміє, що Крим - це не те місце, де варто тримати свої кораблі 25.05.24, 11:58 • 23644 перегляди