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Ситуация в Карабахе: в Армении рассчитывают, что миротворцы РФ останутся в регионе "как можно дольше"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше, их присутствие “означает стабильность”, пишет УНН со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Детали

“Наша задача — попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались (в Карабахе) дольше. Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать..., что это (присутствие миротворцев) будет более долгосрочным”, — сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, такими предпосылками являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы.

“Мы пытаемся понять, как будем решать наши долгосрочные задачи. Одно из основных предусловий для решения долгосрочных задач — чтобы в Арцахе (самоназвание Карабаха) продолжали оставаться миротворцы. Это для нас очень важно”, — отметил Григорян.

По его мнению, это нужно, чтобы “стабилизировать среду безопасности”.

“Присутствие миротворцев означает определенную стабильность... Это лучший вариант, если миротворцы помогают обеспечивать там безопасность, то мы должны работать в этом направлении”, — отметил секретарь Совбеза.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, Григорян заявил, что в этом случае, “нужно будет думать о других решениях”.

Контекст

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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