Ситуація у Карабасі: у Вірменії розраховують, що миротворці РФ залишаться у регіоні "як можна довше"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Грігорян висловив надію, що російські миротворці залишаться в Карабасі якомога довше, їхня присутність “означає стабільність”, пише УНН з посиланням на Громадське телебачення Вірменії.
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“Наше завдання — спробувати зробити максимум можливого, щоб миротворці залишалися (у Карабасі) довше. Існують передумови, які дозволяють припускати..., що це (присутність миротворців) буде більш довгостроковим”, — сказав Грігорян в інтерв’ю Громадському телебаченню Вірменії.
За його словами, такими передумовами є створювана у Карабасі інфраструктура і глобальні процеси.
“Ми намагаємося зрозуміти, як будемо вирішувати наші довгострокові завдання. Одна з основних передумов для вирішення довгострокових завдань — щоб в Арцаху (самоназва Карабаху) продовжували залишатися миротворці. Це для нас дуже важливо”, — зазначив Григорян.
На його думку, це потрібно, щоб “стабілізувати середу безпеки”.
“Присутність миротворців означає певну стабільність... Це найкращий варіант, якщо миротворці допомагають забезпечувати там безпеку, то ми повинні працювати в цьому напрямку”, — зазначив секретар Радбезу.
Відповідаючи на питання журналіста, що буде робити Вірменія, якщо миротворці покинуть Карабах, Грігорян заявив, що в цьому випадку, “потрібно буде думати про інші рішення”.
Контекст
В кінці вересня 2020 року в Нагірному Карабаху поновились бойові дії, які стали продовженням багаторічного конфлікту і призвели до жертв серед мирного населення. Сторони зробили декілька спроб укласти перемир’я, але успішним виявилося тристороння угода, досягнута в ніч на 10 листопада.
За посередництва Москви Азербайджан і Вірменія домовилися повністю припинити вогонь і обмінятися полоненими й тілами загиблих. Єреван також передав Баку Кельбаджарський, Лачинський і Агдамський райони. Крім того, в регіоні розмістилися російські миротворці.