Ситуация на Сумщине: в результате обстрела россиян зафиксировано 34 взрыва, есть раненые
Киев • УНН
Ночью и утром враг 11 раз обстрелял приграничье Сумской области, вызвав 34 взрыва. В Великописаревской громаде в результате удара ранен гражданский человек.
Ночью и утром враг 11 раз обстрелял приграничье и населенные пункты Сумской области, во время которых произошло 34 взрыва. В Великописаревской громаде в результате удара один гражданский человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
В течение ночи и утра российские силы выполнили 11 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов Сумской области, в результате которых произошло 34 взрыва. Обстрелами были охвачены такие общины: Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская и Эсманская.
В Великописаревской громаде были сброшены взрывные осколочные гранаты с БпЛА, в результате чего произошел 1 взрыв и одно гражданское лицо получило ранения. Также здесь зафиксирован обстрел из РСЗО, что повлекло 2 взрыва.
В Глуховской общине произошло 2 взрыва из-за авиаударов КАБ.
В Юнаковской общине российские силы нанесли авиаудары КАБ, в результате чего произошло 3 взрыва.
В Белопольской громаде зафиксирован авиаудар КАБ, который вызвал 3 взрыва.
В Краснопольской громаде россияне сбросили 12 мин на территорию громады.
В Сумской общине состоялся авиаудар КАБ, повлекший 1 взрыв.
В Есманьской громаде враг использовал минометы, в результате чего прогремело 8 взрывов.
В Путивльской общине был зафиксирован авиаудар КАБ, который вызвал 2 взрыва.
Напомним
российские войска в течение дня 32 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.