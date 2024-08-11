Ситуация на Сумщине: в результате обстрела россиян зафиксировано 34 взрыва, есть раненые

Ночью и утром враг 11 раз обстрелял приграничье и населенные пункты Сумской области, во время которых произошло 34 взрыва. В Великописаревской громаде в результате удара один гражданский человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение ночи и утра российские силы выполнили 11 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов Сумской области, в результате которых произошло 34 взрыва. Обстрелами были охвачены такие общины: Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская и Эсманская.

В Великописаревской громаде были сброшены взрывные осколочные гранаты с БпЛА, в результате чего произошел 1 взрыв и одно гражданское лицо получило ранения. Также здесь зафиксирован обстрел из РСЗО, что повлекло 2 взрыва.

В Глуховской общине произошло 2 взрыва из-за авиаударов КАБ.

В Юнаковской общине российские силы нанесли авиаудары КАБ, в результате чего произошло 3 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксирован авиаудар КАБ, который вызвал 3 взрыва.

В Краснопольской громаде россияне сбросили 12 мин на территорию громады.

В Сумской общине состоялся авиаудар КАБ, повлекший 1 взрыв.

В Есманьской громаде враг использовал минометы, в результате чего прогремело 8 взрывов.

В Путивльской общине был зафиксирован авиаудар КАБ, который вызвал 2 взрыва.

Напомним

российские войска в течение дня 32 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.