Ситуация на Луганщине: в оккупированных городах накапливаются проблемы с предоставлением коммунальных услуг

Оккупанты сменили российского куратора Лисичанска из-за нерешенных проблем в городе, а в Старобельске они устроили общественные работы для сбора накопившегося мусора. Об этом УНН пишет со ссылкой на Луганскую областную государственную (военную) администрацию.

Детали

В областной администрации рассказали, что в захваченном весной 2022 года Старобельске в течение этого времени возникла острая проблема с вывозом мусора.

Соответствующие коммунальные службы на бумаге созданы, кому положено-получают зарплату, но бытовой мусор скапливается посреди улиц. Вонь, возникшая из-за июньской жары, в очередной раз напомнил местным коллаборантам об их бездействии. Те, в свою очередь, организовали очередной субботник и отчитались в Луганск о проведении показательных общественных работ. Впрочем, проблема остается не решенной - говорится в сообщении.

Сообщается также, что россияне отправили в оккупированный Лисичанск нового куратора, который знакомится с объемом невыполненных, начиная с 2022 года, задач по восстановлению. В частности, отсутствием централизованного отопления, выключенной мобильной связью и интернетом, значительными проблемы с водоснабжением и предоставлением других коммунальных услуг.

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Также в ЛОВА сообщили, что жители луганских сел, расположенных вблизи линии боевого столкновения, своевременно обеспечиваются пенсиями. В Краснореченской военной администрации помогают им добраться до ближайшего открытого отделения "Укрпочты" в Донецкой области и отвозят домой.

Вчера соответствующие выплаты проведены шестерым жителям Невского, Новолюбовки и Макеевки - проинформировал начальник ЛОВА Артем Лысогор.

Он напомнил, что эти и другие прифронтовые населенные пункты региона находятся под ежедневными обстрелами со стороны россиян. Удары артиллерией и минометами нанесены по Куземовке, Макеевке, Невскому, Стельмаховке. По Невскому-еще и по авиации и реактивной артиллерии.

Наземная активность врага была сосредоточена вблизи Стельмаховки, Грековки, Макеевки, Невского, в Белогоровке и Серебрянском лесу.

Только на Лиманском направлении за сутки противник потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На Северском направлении потери оккупантов составили 84 человека. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты и автомобиль, поражены два блиндажа с личным составом.

Еще плюс 1220 оккупантов и 19 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага