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Ситуація на Луганщині: в окупованих містах накопичуються проблеми з наданням комунальних послуг

Київ • УНН

 • 17172 перегляди

В тимчасово окупованому Старобільську вивели людей на громадські роботи зі збору сміття, що накопичилося через проблеми з комунальними службами, а у Лисичанську окупанти замінили російського куратора для вирішення завдань з відновлення комунальних послуг.

Ситуація на Луганщині: в окупованих містах накопичуються проблеми з наданням комунальних послуг

Окупанти змінили російського куратора Лисичанська через невирішені проблеми у місті, а у Старобільську вони влаштували громадські роботи для збору сміття, що накопилося. Про це УНН пише з посиланням на Луганську обласну державну (військову) адміністрацію.

Деталі

У обласній адміністрації розповіли, що у захопленому навесні 2022 року Старобільську упродовж цього часу виникла гостра проблема із вивезенням сміття.

Відповідні комунальні служби на папері створені, кому належить – отримують зарплату, але побутове сміття накопичується посеред вулиць. Сморід, що виник через червневу спеку, вкотре нагадав місцевим колаборантам про їхню бездіяльність. Ті, у свою чергу, організували черговий суботник і відзвітували у Луганськ про проведення показових громадських робіт. Втім, проблема залишається не вирішеною

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що росіяни відправили до окупованого Лисичанська нового куратора, який ознайомлюється з обсягом невиконаних, починаючи із 2022 року, завдань по відбудові. Зокрема, відсутністю централізованого опалення, вимкненим мобільним зв’язком та інтернетом, значними проблеми із водопостачанням та наданням інших комунальних послуг.

Додамо

Також у ЛОВА повідомили, що жителі луганських сіл, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, своєчасно забезпечуються пенсіями. У Красноріченській військовій адміністрації допомагають їм дістатися найближчого відкритого відділення "Укрпошти" на Донеччині і відвозять додому.

Учора відповідні виплати проведені шістьом мешканцям Невського, Новолюбівки та Макіївки

– поінформував начальник ЛОВА Артем Лисогор.

Він нагадав, що ці та інші прифронтові населені пункти регіону перебувають під щоденними обстрілами з боку росіян. Ударів артилерією та мінометами завдано по Куземівці, Макіївці, Невському, Стельмахівці. По Невському – ще й з авіації та реактивної артилерії.

Наземна активність ворога була зосереджена поблизу Стельмахівки, Греківки, Макіївки, Невського, у Білогорівці та Серебрянському лісі.

Лише на Лиманському напрямку за добу противник втратив 92 особи загиблими та пораненими, а також п’ять одиниць озброєння і військової техніки.

На Сіверському напрямку втрати окупантів склали 84 особи. Крім того, знищено бойову машину піхоти та автомобіль, уражено два бліндажа з особовим складом.

Ще плюс 1220 окупантів і 19 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога26.06.24, 07:24 • 21890 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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