Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях насчитали 230 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Утром в пятницу, 30 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения ООС в очередях находились 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06:00 до 20:00.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 45,3 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Напомним, с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 19.00.