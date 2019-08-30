Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах нарахували 230 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Зранку в п'ятницю, 30 серпня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в зоні проведення ООС у чергах перебували 230 автівок. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 10/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06:00 до 20:00.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 45,3 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, З 1 вересня контрольні пункти в’їзду – виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на осінній графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 19.00.