Ситуация на КПВВ на Донбассе: линию разграничения через "Станицу Луганскую" пересекло около 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Несмотря на то, что контрольный пункт въезда выезда "Станица Луганская" временно прекратил работу, через него линию разграничения с 15 октября пересекли 49 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
“Так, с 15 октября, с начала временного прекращения пропуска, линию разграничения в КПВВ „Станица Луганская“, по отдельному решению командующего ООС, пересекли 49 человек, из них — 14 человек последовали на контролируемую Украины территорию, 35 — на временно оккупированную Луганскую область”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что граждане могут пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по документально подтвержденным жизненно важным обстоятельствам социально-гуманитарного характера. Для получения соответствующего решения рекомендуем заблаговременно обращаться к командующему ООС.
Отмечается, что контрольные пункты “Марьинка” и “Новотроицкое” продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 7:00 до 18:30.
“Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований. За неделю движение дорожным коридором „Донецк — Мариуполь“ оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ „Новотроицкое“ 160 граждан и 53 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали к временно оккупированный Донбасс. Сегодня, по состоянию на 13:45, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекло 114 граждан и 18 транспортных средств. Через КПВВ „Марьинка“ пропуск не осуществлялся. Оккупанты полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора”, — указано в сообщении.
Напомним, что с 15 октября по 31 октября, по приказу командующего операции Объединенных сил, пропуск лиц через КПВВ “Станица Луганская” временно не производится.