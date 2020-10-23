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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59442 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 84734 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103340 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122581 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100024 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101057 просмотра

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Ситуация на КПВВ на Донбассе: линию разграничения через "Станицу Луганскую" пересекло около 50 человек

Ситуация на КПВВ на Донбассе: линию разграничения через "Станицу Луганскую" пересекло около 50 человек

Киев  •  УНН

 • 21492 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Несмотря на то, что контрольный пункт въезда выезда "Станица Луганская" временно прекратил работу, через него линию разграничения с 15 октября пересекли 49 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

“Так, с 15 октября, с начала временного прекращения пропуска, линию разграничения в КПВВ „Станица Луганская“, по отдельному решению командующего ООС, пересекли 49 человек, из них — 14 человек последовали на контролируемую Украины территорию, 35 — на временно оккупированную Луганскую область”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что граждане могут пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по документально подтвержденным жизненно важным обстоятельствам социально-гуманитарного характера. Для получения соответствующего решения рекомендуем заблаговременно обращаться к командующему ООС.

Отмечается, что контрольные пункты “Марьинка” и “Новотроицкое” продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 7:00 до 18:30.

“Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований. За неделю движение дорожным коридором „Донецк — Мариуполь“ оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ „Новотроицкое“ 160 граждан и 53 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали к временно оккупированный Донбасс. Сегодня, по состоянию на 13:45, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекло 114 граждан и 18 транспортных средств. Через КПВВ „Марьинка“ пропуск не осуществлялся. Оккупанты полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора”, — указано в сообщении.

Напомним, что с 15 октября по 31 октября, по приказу командующего операции Объединенных сил, пропуск лиц через КПВВ “Станица Луганская” временно не производится.

Украинские Национальные Новости

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