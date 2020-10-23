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Ситуація на КПВВ на Донбасі: лінію розмежування через "Станицю Луганську" перетнуло близько 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Попри те, що контрольний пункт в’їзду виїзду “Станиця Луганська” тимчасово припинив роботу, через нього лінію розмежування з 15 жовтня перетнуло 49 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

“Так, з 15 жовтня, з початку тимчасового припинення пропуску, лінію розмежування в КПВВ “Станиця Луганська”, за окремим рішенням командувача ООС, перетнуло 49 осіб, із них - 14 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 35 - на тимчасово окуповану Луганщину”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що громадяни можуть перетнути лінію розмежування у цьому КПВВ лише за документально підтвердженими життєво важливими обставинами соціально-гуманітарного характеру. Для отримання відповідного рішення рекомендуємо завчасно звертатись до командувача ООС.

Зазначається, що контрольні пункти “Мар'їнка” та “Новотроїцьке” продовжують функціонувати за осіннім графіком, щоденно з 7:00 до 18:30.

“Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань. За тиждень рух дорожній коридор “Донецьк – Маріуполь” окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дні через КПВВ “Новотроїцьке” 160 громадян та 53 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 162 громадянина та 35 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини. Сьогодні, станом на 13:45, лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнуло 114 громадян та 18 транспортних засобів. Через КПВВ «Мар’їнка» пропуск не здійснювався. Окупанти повністю заблокували рух у межах цього дорожнього коридору”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що з 15 жовтня до 31 жовтня, за наказом командувача операції Об'єднаних сил, пропуск осіб через КПВВ “Станиця Луганська” тимчасово не здійснюється.

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